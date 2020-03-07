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السبت 7 آذار 2020 ساعة 10:20

بومبيو يبحث وقف إطلاق النار في سوريا مع غوتيريش

بومبيو يبحث وقف إطلاق النار في سوريا مع غوتيريش
وحسب مصدر جاء في بيان للخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أن الجانبين بحثا "التقدم الأخير باتجاه التسوية السياسية في أفغانستان، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في اليمن وليبيا وسوريا".

وأضاف البيان أنه في ما يخص سوريا، بحث بومبيو مع غوتيريش "أهمية وقف مستمر لإطلاق النار ومواصلة نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود برعاية الأمم المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب بومبيو في حديثه مع الأمين العام للأمم المتحدة من جديد عن غضبه إزاء قرار المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نشر البيانات حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه المعاملة التي وصفها بـ"السيئة" تجاه الشركات الأمريكية وسترد على الأعمال التي تضر بأوساط الأعمال الأمريكية.
رقم : 848934
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