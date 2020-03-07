الأردن.. 70 حالة في الحجر الصحي بسبب كورونا

وسجل إدخال 219 حالة إلى الحجر الصحي ثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، والذين غادروا الحجر بعد 14 يوم بعد ثبوت عدم إصابتهم.



ولم تسجل إصابات جديدة بالفيروس بعد الإصابة الوحيدة والتي أعلن عنها الاثنين الماضي.



البيان تحدث عن تمتع المصاب الوحيد بالفيروس بصحة "جيدة"، والذي يتلقى العلاج حتى تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.



الوزارة اعتمدت 6 مستشفيات لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها، وهي مستشفى البشير، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الأمير هاشم العسكري.



ونصحت الحكومة المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.