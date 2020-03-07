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السبت 7 آذار 2020 ساعة 10:35

6 عمليات للمسلحين على حميميم منذ وقف اطلاق النار

6 عمليات للمسلحين على حميميم منذ وقف اطلاق النار
وأوضح رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، أن عمليات القصف استهدفت عددا من البلدات ومواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب واللاذقية.

ودعا جورافليوف قادة الفصائل المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات وتبني طريق التسوية السلمية.

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اتفقا، خلال محادثات أجرياها في موسكو، يوم الخميس، على اتخاذ خطوات عدة هادفة إلى تسوية الوضع في إدلب وريفها، حيث تعد المعقل الأخير للمعارضة السورية المسلحة والجماعات المصنفة إرهابية.

ويتضمن الاتفاق الروسي التركي وقف إطلاق النار بطول خطوط التماس بين القوات التركية والسورية، اعتبارا من 6 مارس، وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على طريق M4 الدولي، مع فتح ممر آمن بطوله.

كما أكدت موسكو وأنقرة التمسك بسيادة سوريا ومواصلة البلدين بمحاربة الإرهاب وجاء الاتفاق بعد سلسلة من المواجهات الدامية بين القوات التركية والسورية في المنطقة.
رقم : 848940
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