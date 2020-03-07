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السبت 7 آذار 2020 ساعة 10:37

ترامب يعين مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الأبيض

ترامب يعين مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الأبيض
وقال ترامب عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض. لقد عرفت وعملت مع مارك منذ فترة طويلة، والعلاقة جيدة جدا بيننا".

وأضاف: أن ميدوز سيحل محل ميك مولفاني الذي سيصبح بدوره مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية.

وكان مولفاني بمثابة عنصر أساسي في إدارة ترامب في العديد من الأدوار على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتولى مولفاني منصب بير موظفي البيت الأبيض بعد أن شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو الدور الذي شغله منذ بداية العمل في إدارة ترامب.

وفقد موظفو البيت الأبيض والرئيس ثقتهم في مولفاني الخريف الماضي بعد أن فشل في وضع استراتيجية فعالة للدفاع عن الرئيس في الشكوى التي أصبحت أساس التحقيق في إجراءات عزل ترام.
رقم : 848941
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