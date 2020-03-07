بنغازي تنفي وجود حالات كورونا لديها

طرابلس (اسلام تايمز) - نفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض على لسان مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي، ناصر المنصوري، ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات مؤكدة لفيروس كورونا ببنغازي.