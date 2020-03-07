الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 آذار 2020 ساعة 12:24

أفغانستان: 4000 إصابة وعشرات الوفيات بفيروس كورونا

أفغانستان: 4000 إصابة وعشرات الوفيات بفيروس كورونا
وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لرويترز "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان".

ويقع إقليم هرات إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا خارج الصين، إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.

يذكر أنه بحلول يوم أمس الجمعة تجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم 100 ألف شخص، أكثر من 80٪ من الحالات كانت في الصين.

وكان عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في اليوم الواحد أكثر بـ17 مرة من عدد الإصابات.

ووفقا للعلماء، ينقسم الفيروس إلى سلالتين فرعيتين، L و S ، إحداهما أشد فتكا.
رقم : 848958
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
6 آذار 2020
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
6 آذار 2020
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
5 آذار 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
5 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب