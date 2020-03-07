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السبت 7 آذار 2020 ساعة 12:25

كوريا الجنوبية تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا
وأكد الموقع الإلكتروني "يونهاب"، صباح اليوم، السبت، أن هذا الرقم يعني زيادة بـ483 حالة عن عدد الحالات المؤكدة، مقارنة بالتوقيت نفسه من صباح أمس.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 44 حالة، ويصل معدل الوفيات لدى المصابين بفيروس "كوفيد-19" إلى 0.7%، ويشار إلى أن 84.1% من حصيلة الوفيات في الستينات من العمر.

ووصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 118 حالة حتى منتصف ليلة أمس، أي بارتفاع 10 حالات مقارنة بنفس التوقيت في اليوم الذي سبقه.

وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 170 ألف شخص، حيث بلغ 178,189 شخصا، باستثناء المصابين البالغ عددهم 6,767 شخصا، وجاءت نتائج 151,802 شخصا سلبية، وينتظر 19,620 شخصا آخرين نتائج الفحوصات.

جدير بالذكر أن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية يعلن عن عدد حالات الإصابة بكورونا مرتين يوميا.

وسبق أن أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، حظر تصدير كمامات الوجه، مشيرة إلى حرصها على توزيع متساو للكمامات على الأشخاص وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
رقم : 848959
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