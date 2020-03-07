10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا

وفي حوار صحفي قال العميد اخوان حول اجراءات دائرة الصحة العسكرية التابعة للقوة البرية للحرس الثوري لمواجهة فيروس كورونا، انه تم منذ اكثر من اسبوعين تشكيل مقر "الشفاء" البيئي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتقديم الدعم للحكومة في سياق تلبية حاجات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.



واكد بان جميع مستشفيات القوة البرية للحرس الثوري جاهزة تماما لمساعدة وزارة الصحة وقال، ان لنا في الوقت الحاضر 1300 سرير ثابت في 9 مستشفيات ثابتة في انحاء البلاد جاهزة للخدمة تحت تصرف وزارة الصحة.



واضاف، انه فضلا عن ذلك فاننا نمتلك 10 مستشفيات متنقلة جاهزة سيتم ايفاد 2 منها وفقا لطلب وزارة الصحة الى مدينتي قم وكاشان، حيث ان المستشفى الذي سيتم ايفاده الى قم يضم 100 سرير ويمكن زيادته الى 150 سرير فيما يضم المستشفى الذي سيتم ايفاده الى كاشان 60 سريرا.



واوضح بانه تم في وقت سابق تشكيل 15 منظومة صحية للتدخل السريع تقوم في الوقت الحاضر باجراءات ازالة التلوث من الاماكن والمعدات والافراد، حيث قدمت لغاية الان اداء جيدا جدا.



وصرح العميد اخوان بان جميع وحدات الحرب الحديثة لازالة التلوث وتطهير وتعقيم المناطق الملوثة هي الان تحت تصرف النظام الصحي في البلاد ومن ضمنها مجموعة "بعثت" 24 التي تعمل حاليا على ازالة التلوث في مدينة قم.