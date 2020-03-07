هولندا تسجل أول وفاة بكورونا المستجد

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان إن “رجلا يبلغ من العمر 86 عاما مصاب بكوفيد-19 توفي بعد نقله إلى مستشفى إيكازيا في روتردام، هذا أول مريض في هولندا يتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد”، مضيفا أن مصدر انتقال العدوى إليه غير واضح.