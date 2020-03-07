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السبت 7 آذار 2020 ساعة 12:32
هولندا تسجل أول وفاة بكورونا المستجد
وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان إن “رجلا يبلغ من العمر 86 عاما مصاب بكوفيد-19 توفي بعد نقله إلى مستشفى إيكازيا في روتردام، هذا أول مريض في هولندا يتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد”، مضيفا أن مصدر انتقال العدوى إليه غير واضح.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848963
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