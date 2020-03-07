الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 آذار 2020 ساعة 12:35

ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات في غزة الى 11 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات في غزة الى 11 شخصا
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن وفاة خواص يرفع عدد شهداء الحادث الأليم إلى 11 شهيداً.

وكان 10 مواطنين توفوا وأصيب 58 آخرين، بينهم 14 في حالة الخطر، بعد ظهر الخميس، جراء حريق كبير اندلع في مخبز وسط قطاع غزة.

وهز انفجار ضخم وسط مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة تبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم.

وأتى الحريق على مخبز البنا، مخزن الرزي للأخشاب، مطعم أبو السهل عقل، محل عويضة للصرافة، مطعم حمادة، محل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، وأكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.
رقم : 848965
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
6 آذار 2020
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
6 آذار 2020
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
5 آذار 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
متى ينتهي سيناريو المحاكم الجائرة في السعودية؟
5 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب