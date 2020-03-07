ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات في غزة الى 11 شخصا

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن وفاة خواص يرفع عدد شهداء الحادث الأليم إلى 11 شهيداً.



وكان 10 مواطنين توفوا وأصيب 58 آخرين، بينهم 14 في حالة الخطر، بعد ظهر الخميس، جراء حريق كبير اندلع في مخبز وسط قطاع غزة.



وهز انفجار ضخم وسط مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة تبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم.



وأتى الحريق على مخبز البنا، مخزن الرزي للأخشاب، مطعم أبو السهل عقل، محل عويضة للصرافة، مطعم حمادة، محل الديراوي للخضروات.



كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، وأكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.