شمخاني: فيروس الحظر يهدد الامن الدولي أكثر من كورونا

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: ان فيروس الحظر ونكث العهد يهدد "الامن الدولي" اكثر من فيروس كورونا.



واضاف: ان مزاعم اميركا حول استعدادها لمساعدة ايران (في مكافحة فيروس كورونا) قابلة لاختبار الصدقية فقط من خلال تنفيذ (اميركا) التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق النووي.



وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قد اكد في تغريدة سابقة له بان العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على ايران.



وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء الماضي: انه من المقرر ان يتم استكمال الضغوط القصوى على ايران بالكلمة المفتاحية "كورونا".



واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، خارطة الطريق الجديدة (ضد ايران) بانها تتمثل بممارسة الضغوط النفسية على الدول لاغلاق حدودها البرية والجوية (مع ايران) وبث الاكاذيب بزعم ممارسة ايران عملية التستر على الحقائق (بشان الاصابات بفيروس كورونا).