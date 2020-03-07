الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 آذار 2020 ساعة 13:43

شمخاني: فيروس الحظر يهدد الامن الدولي أكثر من كورونا

شمخاني: فيروس الحظر يهدد الامن الدولي أكثر من كورونا
وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: ان فيروس الحظر ونكث العهد يهدد "الامن الدولي" اكثر من فيروس كورونا.

واضاف: ان مزاعم اميركا حول استعدادها لمساعدة ايران (في مكافحة فيروس كورونا) قابلة لاختبار الصدقية فقط من خلال تنفيذ (اميركا) التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق النووي.

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قد اكد في تغريدة سابقة له بان العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على ايران.

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء الماضي: انه من المقرر ان يتم استكمال الضغوط القصوى على ايران بالكلمة المفتاحية "كورونا".

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، خارطة الطريق الجديدة (ضد ايران) بانها تتمثل بممارسة الضغوط النفسية على الدول لاغلاق حدودها البرية والجوية (مع ايران) وبث الاكاذيب بزعم ممارسة ايران عملية التستر على الحقائق (بشان الاصابات بفيروس كورونا).
رقم : 848982
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
7 آذار 2020
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
6 آذار 2020
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
6 آذار 2020
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
5 آذار 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب