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السبت 7 آذار 2020 ساعة 16:55

ايران: عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 145والمتعافين 1669

ايران: عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 145والمتعافين 1669
وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم السبت انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1076 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 5823 لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 21 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 145 شخصا.

وتم تسجيل العدد الاكبر من الاصابات في محافظات طهران 1539 وقم 668 ومازندران 606 و كيلان 494 واصفهان 484 والبرز 305 والمحافظة المركزية 265 فيما كان الحد الادنى للاصابات في محافظات كهكيلوية وبوير احمد 6 وبوشهر 8 وايلام 15 وجهارمحال وبختياري 16 وخراسان جنوبي 18 وخراسان شمالي 23 .
رقم : 849004
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