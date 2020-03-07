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السبت 7 آذار 2020 ساعة 16:57

كيف علق أمراء سعوديون على اعتقال بن عبدالعزيز وبن نايف؟

كيف علق أمراء سعوديون على اعتقال بن عبدالعزيز وبن نايف؟
وقامت السلطات السعودية خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات شملت 3 أمراء كبار في العائلة المالكة بينهم شقيق الملك سلمان، ويأتي هذا بعد نحو عامين على الموجة الأولى من اعتقالات طالت العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الثروة والمال في المملكة.

وكانت السلطات قد شنت عام 2017 حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون بالرياض، والذين اشتهروا لاحقا بمعتقلي الريتز.

وتعليقا على اعتقال الاميرين ، غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود والأمير عبد العزيز بن متعب آل سعود، كل على حدة، بمقطع شعري معروف في مدح الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود على صفحته: "من سالمهم سالمناه، ومن عاداهم عاديناه، هذا أمر بايعنا عليه وعاهدنا الله به، والأمر من قبل ومن بعد لله".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن اعتقال الأميرين، وهما حسب وصفها "من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة" من شأنه "تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش".

وذكرت أن حراسا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".
رقم : 849005
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