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السبت 7 آذار 2020 ساعة 17:28

النقل السورية تعلق الرحلات الجوية مع الكويت بسبب كورونا

النقل السورية تعلق الرحلات الجوية مع الكويت بسبب كورونا
ونشرت وزارة النقل تنويه على صفحتها في فيسبوك جاء فيه: ” السادة المسافرين إلى الكويت عبر مطار دمشق الدولي ، بناءً على قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية .. توقف مؤقتاً الرحلات الجوية من وإلى الكويت ولمدة أسبوع وعليه لا يوجد رحلات هذا الأسبوع..”.

ولفت مصدر في هيئة الطيران السورية لصحيفة “الوطن” إلى أن التشغيل الجوي إلى الكويت يتم عبر شركتي السورية للطيران الحكومية ، وشركة طيران خاصة سورية .

يشار إلى أن كل من وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا.

وفي هذا الإطار، أعلن بدوره مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية إلى الكويت لمدة أسبوع وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد.

وكانت الكويت قد أوقف رحلاتها الجوية إلى سبع دول هي مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنغلاديش والهند لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية مؤخراً تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.
رقم : 849008
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