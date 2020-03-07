وزير الدفاع : الحظر فرصة ذهبية لاستثمار الطاقات العلمية الداخلية

وفي تصريحه اليوم السبت خلال تفقده مجموعة صناعة الطائرات بوزارة الدفاع قال العميد حاتمي، ان اجراءات الحظر الشاملة ضد الصناعات الدفاعية للبلاد يمكنها ان تشكل فرصة ذهبية لمعرفة واستثمار الطاقات العلمية والمعرفة الداخلية في البلاد.



واضاف العميد حاتمي، ان العدو يبذل كل مساعيه عبر شل الصناعات الصغيرة والكبيرة للاخلال بحياة المواطنين والايحاء بعجز البلاد كلها.



واشار الى تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على عنصرين اساسيين واستراتيجيين هما "الاقتصاد المقاوم" و"تحقيق الاقتدار" واهميتهما الفائقة لتحقيق التقدم للشعب الايراني واضاف، ان كسر الحظر يعد من مؤشرات الاقتدار للبلاد والقوات المسلحة.



ودعا وزير الدفاع مدراء صناعات الطائرات بوزارة الدفاع للعمل عبر التخطيط الدقيق والواعي على اتخاذ خطوات واسعة ومتناسبة مع حاجات البلاد اليوم وفي سياق الارتقاء بالمؤشرات الوطنية والاقليمية والدولية.



ووجه العميد حاتمي الشكر والتقدير لخبراء مجموعة صناعة الطائرات الايرانية (صها) لجهودهم المخلصة واعتبر تدشين خطوط الصيانة الاساسية (اوفرهول) وانتاج قطع الغيار الوطنية اللازمة للطائرات خطوة جهادية وفي سياق المواجهة الجادة لنظام الهيمنة وقال، ان تنفيذ المهمات الحساسة من قبل مجموعة (صها) قيم جدا ويلعب دورا مؤثرا في الارتقاء بالجهوزية والقدرات القتالية للقوة الجوية والقوات المسلحة.