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السبت 7 آذار 2020 ساعة 17:32

روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا

روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أعرب حجة الاسلام حسن روحاني عن شكره وتقديره لأطباء والممرضين والكادر الطبي وموظفي وزارة الصحة في مسار مكافحة فايروس كورونا وتقديم الخدمات للمواطنين، وقال: ان الاطباء والممرضين ومنتسبي المستشفيات يقفون اليوم في الخط الاول لمكافحة كورونا.

وأضاف: من المؤكد ان الحفاظ على سلامة هؤلاء الاشخاص من الناحية الجسمية والنفسية من اهم القضايا التي لابد من واخذها بعين الاعتبار، وفي هذا الاطار، فإن جميع اركان الحكومة مكلفة برفع مشكلاتهم وتعزيز الكادر الطبي وتقديم الدعم اللازم له.
وأكد روحاني: لا شك ان الشعب الايراني لن ينسى تضحيات وإيثار الاطباء والممرضين، وأن جهودهم ستبقى في أذهان المواطنين.

وأشار الرئيس الايراني خلال الاجتماع الى اهمية الثقة والتعاطف بين المواطنين والحكومة، وقال: خلال مكافحة فايروس كورونا، فإن الشفافية وتكريس الثقة العامة وإطلاع المواطنين بشأن المجريات والاحتمالات والسياسات المتخذة والخطط، يحظى بأهمية كبرى، لذلك يجب ان يكون الاصل مبنيا على الشفافية ونشر المعلومات والتقارير في وقتها.

ودعا روحاني عامة المواطنين الى الالتزام بشكل جاد بالنصائح التي تقدمها الاجهزة التنفيذية، وأكد ان شرط النجاح في احتواء فايروس كورونا على المدى القصير يتمثل في التعاون الشامل بين المواطنين والاجهزة التنفيذية مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، داعيا عامة المواطنين الى الحذر وتجنب السفر غير الضروري.

كما اعلن روحاني عن شكره لوتيرة زيادة المختبرات وتجهيزها، داعيا الى زيادة عدد المختبرات وتطويرها بما يتناسب مع الاحصاءات والمعلومات عن انتشار الاصابة في مختلف المحافظات.

وكلف الرئيس الايراني وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، بتحسين شبكة توزيع المواد الصحية والتعقيمية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
رقم : 849010
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