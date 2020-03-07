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السبت 7 آذار 2020 ساعة 19:24

الصحة الفلسطينية تعلن 16 إصابة بفيروس "كورونا"

الصحة الفلسطينية تعلن 16 إصابة بفيروس "كورونا"
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، ان عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.
ولفتت إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 16 حالة، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 350 حالة.

وبينت الوزارة أن الحجر الصحي في الأكاديمية ومعبر رفح يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، وسوريا، ولبنان، ومصر، لمدة 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في تلك الدول.

وتابعت: "يطبق الحجر المنزلي على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، والهند، والبحرين، والكويت، وعُمان، وسيرلانكا، والعراق، والنمسا، وسويسرا، وبنغلادش".

وأصدرت الوزارة مجموعة من التعميمات والقرارات الخاصة بالمرض، لافتة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الوزارة برئاسة وزيرة الصحة لتنسيق ومتابعة تطورات الفيروس، وتشكيل خلية أخرى في الإدارة العامة للمستشفيات لمتابعة التطورات وآليات العمل والاحتياجات لمكافحته.

وقالت "تم تشكيل خلية أخرى في مديرية صحة أريحا لمتابعة آليات فرز وحجر الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، إضافة إلى خلية في مستشفى الأكاديمية بأريحا لمتابعة تطورات المرض، وخلية أزمة لتدريب الكوادر الصحية والطبية على الإجراءات الخاصة بمكافحة المرض والحد من انتشاره، وأخيرا تشكيل خلية لدراسة وتحديد الاحتياجات لمواجهة المرض".

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالميا بلغ 98192 حالة، بينها 17481 سجلت خارج الصين وشملت 88 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3045 في الصين و335 خارجها، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس.
رقم : 849021
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