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السبت 7 آذار 2020 ساعة 19:32

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا
وكانت صحيفة The Sun البريطانية، قد كشفت أن تفشي فيروس كورونا في المملكة سيبلغ ذروته مع عيد القيامة وآخر ستة أشهر من السنة، ليصيب الملايين، ويمكن أن يصل تفشى فيروس كورونا المميت في بريطانيا إلى ذروته في عيد القيامة، ويستمر لمدة ستة أشهر، مع إصابة الملايين بالعدوى.

وأضافت الصحيفة: ينتشر المرض القاتل الآن بسرعة في جميع أنحاء المملكة، ويعدي من شخص لآخر بمعدل ينذر بالخطر، وهو ينتشر حاليًا في أسرع مستوياته حتى الآن حيث أصاب 164 بريطانيًا، وأصبح الرجل الذى يبلغ من العمر 88 عامًا يوم أمس ثانى وفاة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة، لكن الخبراء يقولون الآن أن تفشى المرض قد يصل إلى ذروته فى عيد القيامة، حيث من المتوقع اصابة الملايين مع الإصابة بهذا الفيروس القاتل.

وقال الدكتور بيتر بيوت عالم الأحياء الدقيقة لصحيفة التايمز: حتى بعد وصوله إلى ذروته، يمكن أن يستمر فى الانتشار لمدة 6 أشهر أخرى.

وأضاف الدكتور بيوت: "إذا انخفض فى إبريل أو مايو، فقد يعود مرة أخرى في نوفمبر، وتأتي تعليقاته في الوقت الذي حذر فيه السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة، من أن بريطانيا كانت في بداية تفشي المرض، ولكن تضاعف عدد المرضى المصابين في جميع أنحاء المملكة أكثر من الضعف بين الثلاثاء والخميس، مع ارتفاع الرقم من 51 إلى 116.

وقال: "لدينا حالات في جميع أنحاء أوروبا، في جميع أنحاء العالم، وهذا هو وباء عالمي ونتوقع أن نرى المزيد من الحالات في المملكة المتحدة، لدينا سيناريو عن أسوأ وضع يمكن أن نتعرض له بحيث يشمل 80% من السكان، ونعتقد أن معدل الوفيات هو واحد في المائة أو أقل، أتوقع أن يكون أقل من ذلك، حيث يستغرق الوصول إلى الذروة حوالي 12 أسبوعًا ثم ربما حوالي 12 أسبوعًا للرحيل مرة أخرى.
رقم : 849026
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