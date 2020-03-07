إصابة عشرات الفلسطينيين في 64 نقطة خلال أسبوع

أمس الجمعة، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي، وعشرات بحالات الاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة المحتلة، وأطلق مقاومون زجاجات حارقة ومفرقعات نارية تجاه جنود الاحتلال في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وخلال مواجهات في بلدة العيسوية، وذلك ضمن مواجهات متفرقة في 7 نقاط في الضفة والقدس.



ويوم الخميس، أحصيت 4 مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في القدس المحتلة وجنين ونابلس.



فيما أحصي يوم الأربعاء 16 نقطة مواجهة تخللها إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والعديد بالاختناق في الضفة، فيما أطلق شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على آليات الاحتلال في مستوطنة "عوفرا" ودوريات اقتحمت حي الطيرة.



كما شهد منتصف الأسبوع، إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة، وألقى شبان زجاجاتهم الحارقة تجاه قوات الاحتلال في العيسوية وحارة السعدي والطور وبؤرة "معاليه هزيتيم" الاستيطانية وحي الإرسال برام الله وحاجز مخيم شعفاط، وذلك ضمن 9 مواجهات بالقدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم ونابلس وقلقيلية.



ويوم الإثنين الماضي، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي و11 مصابا بالرصاص المطاطي، إلى جانب إصابتين بالرضوض و50 حالة اختناق بالضفة والقدس، كما أصيب مستوطن خلال المواجهات في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس، وقد أحصيت 13 مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، تضمنت إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة "بيت إيل" والعيسوية في القدس.



ويوم الأحد، أطلق شبان فلسطينيون بلالين حارقة تجاه جنود الاحتلال في مستوطنة "حوف اشكلون" شمال غزة، وأحصيت 8 نقاط مواجهات في القدس والخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية وغزة، أصيب على إثرها مواطنان بالرصاص المطاطي وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



أما يوم السبت، فقد أحصي 7 نقاط مواجهة، في كل من الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وطوباس وقلقيلية، وأطلق الشبان زجاجات حارق في نحالين ببيت لحم ومخيم العروب في الخليل، وأصيب جندي "إسرائيلي" بزجاجة حارقة في مخيم العروب.