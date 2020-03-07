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السبت 7 آذار 2020 ساعة 20:26

ايران تنتقد التزوير الامريكي حول مكافحة فيروس كورونا

ايران تنتقد التزوير الامريكي حول مكافحة فيروس كورونا
جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" اليوم السبت، والتي ارفقها بمقطع فيديو يتم فیه انتقاد اداء الادارة الامركيية في مجال مكافحة فيروس كورونا بحضور وزير خارجية هذا البلد "مايك بومبيو".

وخاطب موسوي المسؤولين الامريكيين معلقا على هذا المقطع المصور : عندما توجّهون اصابع الاتهام الى احدهم، ينبغي عليكم ان تعلموا بان 3 اصابعكم الاخرى متجهة الى انفسكم؛ لان الحكومة المتورطة بسوء الادارة والخداع والكذب وحدها التي تستطيع ان تتمادى في الوقاحة بان توجه اصابع الاتهامات الواهية الى الايرانيين الذين يبذلون جهودا وتضحيات دؤوبة لصون البشرية من تفشي فيروس كورونا في العالم.
رقم : 849039
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