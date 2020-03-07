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السبت 7 آذار 2020 ساعة 22:05

ما هي آخر مستجدات فيروس ’كورونا’ في لبنان؟

ما هي آخر مستجدات فيروس ’كورونا’ في لبنان؟
وأكد التقرير أنه استقبل “خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

أضاف: “أجريت فحوصات مخبرية لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية”.

وتابع: “غادر اليوم 17 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية”.

وأعلن أنه “يوجد حتى اللحظة 15 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 22، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى”، إذ “يبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد داخل الأراضي اللبنانية 28 إصابة”.

وختم مشيرا إلى أن “وضع المصابين بفيروس الكورونا المستجد مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.
رقم : 849056
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