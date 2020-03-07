اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمهاجرين

وأفادت مصادر بأن مجموعة من المهاجرين حاولت تحطيم السياج الفاصل المقام على الحدود بين تركيا واليونان، في سعيهم للعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما قام آخرون برشق عناصر الأمن اليوناني بالحجارة.



وذكرت الوكالة أن الشرطة اليونانية ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المهاجرين.



وأصيب مهاجران على الأقل في الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بين الشرطة اليونانية والمهاجرين المتكدسين على الجانب التركي من الحدود، بالقرب من قرية كاستانيس اليونانية.



ولم يتضح بعد السبب المباشر للإصابات، فيما أكد مسؤول حكومي يوناني أن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه تم استخدامهما لأغراض "الردع".



وتوجه ألوف من المهاجرين إلى الحدود التركية مع اليونان، بعد أن أعلنت أنقرة، الأسبوع الماضي، أنها لن تمنع المهاجرين واللاجئين من العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة رأى مراقبون سياسيون أنها محاولة من تركيا للضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم موقف تركيا إزاء الوضع في إدلب السورية.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعا إلى مراجعة اتفاق الهجرة الذي وقعته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أسفر عن وقف تدفق موجات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دول التكتل.



بدوره، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اتفاق العام 2016 "بات بحكم الميت".



ويتوقع أن يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بروكسل، الاثنين المقبل، دون أن يكشف مكتبه عما إذا كان سيزور مقر الاتحاد الأوروبي.