وقال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي في باريس: "حتى هذه اللحظة تم تأكيد 949 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 336 إصابة جديدة".



وأشار سالمون إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء سلالة الفيروس المميت منذ ظهر السبت، ليرتفع بذلك العدد العام لضحايا الفيروس في البلاد إلى 16 حالة.



وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.



وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 103882 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3522 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي أكثر من 58 ألف شخص من بين المصابين.