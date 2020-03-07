الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 آذار 2020 ساعة 23:25

​​​​​​​مصر تتهم إثيوبيا بـإهانة جامعة الدول العربية

​​​​​​​مصر تتهم إثيوبيا بـإهانة جامعة الدول العربية
وقالت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إنها "تعرب عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي".

​وأضافت الوزارة المصرية: "لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء. إن تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها".

واعتبرت الخارجية المصرية أن "قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام2015"، مشيرة إلى أن "النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته".

وتابعت الوزارة: "قد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة".

​​وأردفت: "وقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق".
رقم : 849062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
7 آذار 2020
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
6 آذار 2020
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
اللواء سلامي: فيروس كورونا قد يكون هجوماً بايولوجياً
6 آذار 2020
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
قمة بوتين – أردوغان: التهدئة أم الحرب؟
5 آذار 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
قائد الثورة الاسلامية يعلق على اوضاع المسلمين بالهند
5 آذار 2020
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية ؟
5 آذار 2020
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
سوريا والبطاقة الذهبية للمناسفات الإقليمية
5 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب