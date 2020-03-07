الاحتلال يعتقل شابين في نابلس وبيت لحم بفلسطين

وذكر شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية والمعروفة بمنطقة القعدات، وتصدى لهم الأهالي.



وأفاد الشهود أنّ جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من القنابل الغازية صوب الأهالي الذين هبوا لصد المستوطنين، فيما احتجز الجنود عدة شبان قبل أن يطلقوا سراحهم، ويعتقلوا أحدهم.



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت طالبًا جامعيًّا على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.



وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت مالك ثوابتة.



ويأتي اعتقال الطالب ثوابتة بعد يومٍ من اعتقال الاحتلال 11 طالبًا من أعضاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إثر اقتحام سكناتهم في بيرزيت.