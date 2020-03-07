تظاهرة حاشدة أمام السفارة التركية بالاردن تأييدا لسوريا

وتضمنت التظاهرة بيان صدر عن الفعاليات الوطنية من أحزاب وهيئات وقوى أكد "إدانته للعدوان التركي – الأطلسي على سوريا العربية سواء باستهدافها العسكري المباشر للجيش العربي السوري وحلفائه من محور المقاومة أو بدعمها غير المحدود لجماعات المرتزقة الإجرامية التي عاثت بسوريا قتلاً وتخريباً وتدميراً منذ بدء الحرب الكونية على سوريا".



وأضاف البيان "يتناغم هذا العدوان التركي مع العدوان الصهيوني المتواصل على سوريا وعلى كل مكونات محور المقاومة بتنسيق عال بينهما وبدعم أطلسي من أجل إنفاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد التفتيتي بحلته الأخيرة المسماة صفقة القرن".



كما اتهمت القوى السياسية تركيا باستخدام اللاجئين كورقة لصالحها "تارة بالتهجير القسري للسوريين إلى تركيا ومنع عودتهم إلى وطنهم، وتارة باستخدامهم كمادة ابتزاز وصرف النظر عن جرائمهم المتكررة ضد الشعب السوري".



وتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا، أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديد.



وبوقت سابق من اليوم أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو أن عدد المهاجرين الذين عبروا باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر، ولفت إلى أن قوات الأمن التركية بدأت منذ الليلة الماضية منع القوات اليونانية من رد المهاجرين.