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السبت 7 آذار 2020 ساعة 23:40

غريفيث : اليمن يمر بمنعطف حرج

غريفيث : اليمن يمر بمنعطف حرج
و رد  رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام  تعليقا على هذه الزيارة بمطالبة غريفيث بنأيه  بنفسه عن الأجندة المشبوهة فالدعوات المجتزأة تهدف لاطالة فترة العدوان على حد تعبيره و أضاف عبد السلام : الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكًا للحصار.

وجاء في البيان الصادر عن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إن اليمن  يمر بمنعطف حرج. فإما أن نُسكت الأسلحة ونستأنف العملية السياسية، أو اننا سننزلق مجددًا في صراع واسع النطاق ومعاناة رأيتموها بالفعل هنا في مأرب.

اضاف:  يتعين على الأطراف ضمان أن مأرب ستظل ملاذًا، وألا تصبح البؤرة التالية للقتال والحرب.

واعتبر انه يجب أن يتوقف القتال الآن وان المغامرة العسكرية والسعي لتحقيق مكاسب مناطقية هي أمور لا طائل منها، إلا إنها ستجر اليمن فقط إلى سنوات عديدة من النزاع.
واضاف: في الأسبوع الماضي، أطلقت دعوة علنية لتجميد الأنشطة العسكرية.

واليوم، أكرر هذه الدعوة إلى التجميد الفوري وغير المشروط وبدء عملية تهدئة شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة.

لقد حان الوقت لذلك، حان الوقت بالفعل للأطراف للعمل معي ومع مكتبي لتحقيق ذلك. الردود الإيجابية الأولية التي تلقيتها من الأطراف، من أنصار الله ومن “حكومة اليمن”، هذه الردود غير الرسمية الأولية التي كانت إيجابية يجب أن تتحول الآن إلى إجراءات فورية على أرض الواقع.
رقم : 849067
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