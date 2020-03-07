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السبت 7 آذار 2020 ساعة 23:44

اتهام مسؤول خليجي بالوقوف وراء اعتقال أمراء السعودية

اتهام مسؤول خليجي بالوقوف وراء اعتقال أمراء السعودية
وقال محمود رفعت في تغريدة ، إن مصدرا موثوقا من داخل السعودية أبلغه أن اعتقال الأمراء جاء بسبب أخبار قال إنها "ملفقة" مررها محمد بن زايد إلى محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، مفادها " أن أجهزته الأمنية رصدت اتصالات للمعتقلين مع سفراء دول أوروبية في السعودية بهدف إزاحته من الحكم".!

واعتقلت السلطات السعودية، فجر السبت، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

وقالت الصحف الأمريكية إن المعتقلين الثلاثة هم أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك السعودي، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف.
رقم : 849068
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