التفاؤل في تباطؤ وتيرة تفشي ’كورونا’ في الصين وكوريا الجنوبية

ففي الصين أعلنت السلطات، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة داخل البلاد 80735 إصابة، وحالات الوفاة 3119 حالة.



وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 69 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.



وأبدت السلطات الكورية، يوم الأحد، تفاؤلا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة زيادة عدد المصابين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام​​​.



يشار إلى أن السلطات الصينية كانت قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.