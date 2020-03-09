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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 10:21

​​​​​​​مصر تصدر بيانا بشأن تحفظ السودان حول سد النهضة

​​​​​​​مصر تصدر بيانا بشأن تحفظ السودان حول سد النهضة
وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، يوم أمس الأحد عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن تحفظ السودان على القرار العربي حول سد "النهضة".

وأكد حافظ أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، مشيرا إلى أن الخارجية تلقت ما يؤكد استلام النص.

وشدد على أن الدبلوماسية المصرية حرصت خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يحصل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.

وأوضح أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامن مع حقوق مصر المائية، والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المعد.

وقد أبدى السودان تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد "النهضة" الإثيوبي الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع الخرطوم بشأنه.

ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، أبدت فيه تحفظها على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد "النهضة"، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
رقم : 849277
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