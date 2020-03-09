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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 15:06

إيطاليا تطالب بحزمة تدابير لمكافحة فيروس ’كورونا’

إيطاليا تطالب بحزمة تدابير لمكافحة فيروس ’كورونا’
وحثت الحكومة الإيطالية، ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات، لمواجهة آثار تفشي فيروس "كورونا" على اقتصاديات دول الاتحاد كلها.

وأشارت "رويترز" إلى أن إيطاليا تضررت من الأزمة أكثر من أي مكان آخر في أوروبا، مع 7375 حالة ابتلاء و 366 حالة وفاة، وفرضت روما إغلاقًا افتراضيًا عبر جزء من شمالها الغني يوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الاثنين إن الحكومة ستزيد الإنفاق في "العلاج بالصدمة الهائلة" لتعويض الأثر الاقتصادي للوباء.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان منفصل إن "الحكومة لن تدخر جهدا لضمان الاتفاق على حزمة من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع المجتمع الدولي بأسره".

وكان رئيس وزراء إيطاليا قد قال عن أزمة تفشي وباء "كورونا" في بلاده قائلا: "إنه أحلك وقت في تاريخنا لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزه".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، "أريد أن أكون صريحا وواضحا، كعادتي، الآن من الصعب جدا التنبؤ بشيء، لأننا نواجه فيروسا جديدا، تنسق الحكومة العمل بكل تركيز على هدفين: "احتواء انتشار الفيروس وتعزيز الرعاية الصحية حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي".

وأعلنت إيطاليا، أمس الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع بـ 133 حالة وفاة وهو ما يعتبر أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي ليصبح عدد الوفيات 366
رقم : 849320
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