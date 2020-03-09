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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 15:12

هبوط حاد للاسهم السعودية ووقف التداول بـ'أرامكو'

هبوط حاد للاسهم السعودية ووقف التداول بـ
وبحسب مؤشرات البورصة السعودية "التداول"، تراجعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية بدون استثناء، فيما تراجعت غالبية الأسهم بالنسب القصوى 10 بالمئة، تتصدرها أسهم مصرف الراجحي وشركة النفط السعودية "أرامكو"؛ وكذلك شركة البتروكيماويات العملاقة "سابك" وبنك الأهلي التجاري.

ويتداول قطاع البنوك قرب أدنى مستوى، منذ مارس/ آذار 2018؛ حيث يتراجع القطاع بنحو 9.5 في بالمئة.

وتراجع الأسهم يحدث على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% بعد إخفاق دول أوبك+ بالتوافق على تعديل اتفاقهم أو تمديده، يضاف إليه تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الانقسام في العائلة المالكة بالسعودية وحملة الاعتقالات الواسعة التي تطال الامراء والمسؤولين في المملكة.

كما هوت أسواق الخليج الفارسي خلال تعاملاتها اليوم بشكل حاد، حيث تراجع سوق دبي المالي بنحو 8.8 بالمئة ونحو 8.5 بالمئة لسوق أبو ظبي؛ كذلك تراجعت بورصة قطر بنحو 8.7 بالمئة، والكويت 9.2 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية هبوطا حادا في الأسهم، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 30%، بعد إخفاق دول "أوبك +" بالتوافق على تعديل الاتفاق أو تمديده.
رقم : 849322
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