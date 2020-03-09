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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 15:23
ألمانيا تسجل 210 إصابة جديدة بكورونا
وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 1112 شخصا بعدما كان 900 وشخصين حتى أمس الأحد.
وظهر أكبر عدد من حالات الإصابة في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصابا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849326
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