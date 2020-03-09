ألمانيا تسجل 210 إصابة جديدة بكورونا

وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 1112 شخصا بعدما كان 900 وشخصين حتى أمس الأحد.



وظهر أكبر عدد من حالات الإصابة في ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، إذ يبلغ حتى الآن 484 مصابا.