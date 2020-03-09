هذه الدول العربية تعلق جميع الرحلات إلى السعودية

وأوقفت 3 شركات طيران إماراتية، الإثنين، رحلاتها إلى السعودية، حيث أعلنت فلاي دبي (حكومية)، في إفادة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى السعودية من اليوم وحتى 12 مارس/آذار الجاري، التزاما بتعليمات من السلطات السعودية.



وفي إفادة أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، تعليق جميع الرحلات مؤقتا بين أبوظبى والسعودية.



كما أوقفت الشركة العربية للطيران (مدرجة بسوق دبي المالي) رحلاتها للسعودية، مما هبط بقيمة سهم الشركة 7.8% إلى 1.06 دراهم (0.29 دولارا).



وأعلنت شركة الطيران البحرينية عن تعليقها جميع رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.



وقالت الشركة على موقعها الرسمي في بيان لها إنها " لن تسمح لرحلات العمرة بالسفر إلى السعودية حتى إشعار آخر".



وأضاف البيان أنه: "لن يسمح للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سياحية أو تأشيرات دخول للسعودية بالسفر إليها، لدى وصولهم من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا".



وأكد على أنه: "يمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون للسعودية باستخدام بطاقة هويتهم الوطنية، حيث يجب عليهم استخدام جوازات سفرهم لدخول المملكة".



وفي ذات السياق، أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين وحتى إشعار آخر.



ودعت الشركة في بيان، عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".



وقدمت الشركة "اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها"، مؤكدة أنها "ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها".



وأشارت إلى أن الشركة كانت قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء أكان التغيير للوجهة ذاتها أم لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة.



والأحد، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول بينها مصر للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.



وسبق أن قررت المملكة، احترازيا، تعليق العمرة، خارجيا وداخليا، بشكل مؤقت، علاوة على تعليق التأشيرات السياحية للدول التي يشكل بها الفيروس خطرا.