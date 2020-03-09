الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 16:23

هذه الدول العربية تعلق جميع الرحلات إلى السعودية

هذه الدول العربية تعلق جميع الرحلات إلى السعودية
وأوقفت 3 شركات طيران إماراتية، الإثنين، رحلاتها إلى السعودية، حيث أعلنت فلاي دبي (حكومية)، في إفادة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إلغاء جميع الرحلات من وإلى السعودية من اليوم وحتى 12 مارس/آذار الجاري، التزاما بتعليمات من السلطات السعودية.

وفي إفادة أخرى، أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، تعليق جميع الرحلات مؤقتا بين أبوظبى والسعودية.

كما أوقفت الشركة العربية للطيران (مدرجة بسوق دبي المالي) رحلاتها للسعودية، مما هبط بقيمة سهم الشركة 7.8% إلى 1.06 دراهم (0.29 دولارا).

وأعلنت شركة الطيران البحرينية عن تعليقها جميع رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة على موقعها الرسمي في بيان لها إنها " لن تسمح لرحلات العمرة بالسفر إلى السعودية حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه: "لن يسمح للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سياحية أو تأشيرات دخول للسعودية بالسفر إليها، لدى وصولهم من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا".

وأكد على أنه: "يمنع دخول مواطني دول مجلس التعاون للسعودية باستخدام بطاقة هويتهم الوطنية، حيث يجب عليهم استخدام جوازات سفرهم لدخول المملكة".

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين وحتى إشعار آخر.

ودعت الشركة في بيان، عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".

وقدمت الشركة "اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها"، مؤكدة أنها "ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها".

وأشارت إلى أن الشركة كانت قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء أكان التغيير للوجهة ذاتها أم لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة.

والأحد، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول بينها مصر للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن قررت المملكة، احترازيا، تعليق العمرة، خارجيا وداخليا، بشكل مؤقت، علاوة على تعليق التأشيرات السياحية للدول التي يشكل بها الفيروس خطرا.
رقم : 849334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
9 آذار 2020
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
9 آذار 2020
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
7 آذار 2020
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
7 آذار 2020
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
6 آذار 2020
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان
6 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب