الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية

وقالت الشركة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها الى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020 وحتي إشعار آخر".



ودعت الشركة عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".



والمدن السعودية التي تطير إليها مصر للطيران هي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة.



وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول، بينها مصر، للسيطرة والحد من انتشار فيروس "كورونا".



يذكر أن مصر للطيران قامت بإلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت منذ يوم السبت الماضي، على خلفية القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان.