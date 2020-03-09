البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين في العراق

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أن جنديين أمريكيين قتلا في شمال العراق، أمس الأحد، في مهمة كانت تستهدف في زعمهم القضاء على "إرهاب داعش"، وأشار البيان إلى أنهما قتلا على يد "قوات معادية".



وأضاف البيان أن هوية الجنديين لن يتم الإعلان عنها لحين إبلاغ ذويهما.



وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم 5 كانون الثاني/يناير الماضي، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.



وجاء قرار البرلمان العراقي على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الـ3 من الشهر الماضي،تنفيذ عملية ارهابية نفذتها القوات الامريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.