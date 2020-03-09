العلاقات المتينة بين ايران والعراق

بغداد (اسلام تايمز) - سافر ممثل المرشد الأعلى وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "علي شمخاني" يوم السبت الماضي على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية بغداد ومن المقرر أن يجتمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع كبار المسؤولين العراقيين خلال هذه الزيارة. يذكر أن العلاقات المتينة والطيبة بين إيران والعراق باعتبارهما أهم حلفاء إقليميين في المنطقة، كانت دائمًا في بؤرة اهتمام العديد من وسائل الإعلام، وتؤكد زيارة الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني للعراق في مثل هذه الظروف التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط/ متانة وقوة العلاقات الوثيقة بين هذين البلدين.