وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي عين الرشاش وجبعيت بالقرب من دوما وشرعت بهدم البركسات الثلاثة، مشيرا إلى أنها تعود للمواطن فضل أبو عليا.