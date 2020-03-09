ارتفاع ضحايا حادثة النصيرات بغزة الى 13

وكانت الوزارة، في وقت سابق اليوم، أعلنت عن وفاة المواطن أسامة وصفي البنا (50 عاماً) بمجمع الشفاء الطبي متأثراً بإصابته.



والخميس الماضي، هزّ انفجار ضخم مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة تبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم.



وأتى الحريق على مخبز البنا، ومخزن الرازي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضراوات.



كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، وأوكازيون الوسطى للتنزيلات، ومركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، وأكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد كبير من البسطات.