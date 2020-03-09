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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 21:00

حمود يكشف تفاصيل هامة حول فتح طريق ‘‘إم 4‘‘

حمود يكشف تفاصيل هامة حول فتح طريق ‘‘إم 4‘‘
وقال حمود في كلمة نشرتها صفحة وزارة النقل السورية على فيسبوك:"من لحظة الإعلان عن تحرير طريق الـ"إم 4" الذي يصل بين اللاذقية وحلب ذو الطول 98 كم بين الللاذقية وسراقب، مباشرة أعطينا التوجيهات لمؤسسة المواصلات الطرقية للمباشرة بإزالة السواتر الترابية عن هذا الطريق والتمهيد لفتحه وإعادة تأهليه بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الوزير السوري: "اليوم بدأنا من اللاذقية باتجاه كفرية بطول 28 كم (طول الطريق الإجمالي 98 كم)، والعمل سيستمر خلف جيشنا البطل واستلامه لهذا الطريق، ليتم مباشرة فتحه للسير وإطلاق حركة اقتصادية كبيرة بين مرفأ اللاذقية وحلب المدينة الصناعية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناءً على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

بدوره أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الأنشطة العسكرية كافة ستتوقف على طول خط التماس بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة (الماضيين).

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "دوريات تركية وروسية ستنطلق في 15 مارس على امتداد الطريق البري "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور".
رقم : 849386
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