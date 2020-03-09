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الاثنين 9 آذار 2020 ساعة 22:24

إدانات عربية لمحاولة اغتيال عبد الله حمدوك

إدانات عربية لمحاولة اغتيال عبد الله حمدوك
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال، مؤكدة "رفضها واستهجانها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره".

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الاستهداف الإجرامي".

وشددت على "رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وعبرت الوزارة عن "وقوف الإمارات مع السودان الشقيق ودعم مرحلته الانتقالية، بما يضمن الاستقرار والسلام للسودان، وبما يحقق طموحات وآمال شعبه الشقيق".حسب الوزارة
وكانت مصر قد أعربت في وقت سابق الاثنين، عن "ارتياحها لفشل المحاولة الآثمة ونجاة عبد الله حمدوك"، داعية إلى مكافحة الإرهاب.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه".
رقم : 849395
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