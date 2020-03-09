فيروس كورونا يصل كل دول الاتحاد الأوروبي

وقال وزير الصحة في قبرص "كونستانتينوس يوانو"، اليوم الاثنين، إن المصابين هما شخصان قبرصيان، الأول شاب في الخامسة والعشرين عاد مؤخرا من رحلة إلى ميلانو في شمال إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين.



أما المريض الثاني فهو عامل في القطاع الصحي، وتحديدا في المستشفى المركزي في نيقوسيا.



وأوضح يوانو أن المصاب الثاني (64 عاما) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة، التي أحصت 319 إصابة على أراضيها.



وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس، وأصبح يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدولن كما خلّف أكثر من 3800 وفاة في 100 بلد ومنطقة، بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس".