اجراءات احترازية لمواجهة ‘‘كورونا‘‘ في السعودية

وأرسلت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لفروع الوزارة بكافة المناطق تضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل بها وهي:



1- تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في جميع الصلوات الخمس.

2- التأكيد على أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.



3- إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره.

4- منع الاعتكاف في المساجد والجوامع.



5- إزالة أي أطعمة من المساجد سواء كانت تموراً أو غيرها.

6- إزالة أكواب المياه المستعملة بجانب برادات المياه.



وتعيش السعودية حاليا تحت وطأة إجراءات احترازية غير مسبوقة، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حسبما تقول الجهات المختصة، تمثلت في منع العمرة أمام جميع الجنسيات، وحتى المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ووقف الرحلات الجوية والبرية مع عدة دول، ومنع دخول القادمين منها، ومنع سفر المواطنين والمقيمين إلى تلك الدول، وغلق مدينة القطيف، شرقي المملكة، تماما.