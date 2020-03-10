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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:03

حزب الله: لبنان ينفذ خطوة أولى لتصحيح الوضع الاقتصادي

حزب الله: لبنان ينفذ خطوة أولى لتصحيح الوضع الاقتصادي
كلام الشيخ دعموش جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله بمناسبة أسبوع الشهيد طلال حمزة شمص في بلدة مشان الجبيلية بحضور مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو، ومسؤول حركة أمل في جبيل وكسروان العقيد علي نصر الدين، ومفتي جبيل وكسروان الشيخ عبد الأمير شمس الدين وجمع من الفعاليات الاجتماعية والبلدية والاختيارية في جبيل وكسروان وعائلة الشهيد شمص.
وشدد على أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات واجراءات اخرى في سياق خطة اصلاحية شاملة تعيد تصحيح النظام المالي والاقتصادي في البلد.

واكد ضرورة مساندة الحكومة في قرارها والالتفاف حولها وتسهيل عملها بدل الوقوف بوجهها، وتحريض الشارع عليها.

وقال: "على الشعب اللبناني أن يدرك أن المتضررين من خطوة الحكومة هذه ومن أوصل البلد الى ما وصل اليه على الصعيدين المالي والاقتصادي هم الذين يهولون على الناس، ويصوبون على الحكومة، ويريدون تأليب الرأي العام عليها لاسقاطها في الشارع"، مضيفًا: "لكن يجب أن يعرف من يسعى لإسقاط الحكومة انه إنما يسعى في الحقيقة لإسقاط البلد والأخذ به نحو الفراغ والمجهول، وإذا سقط البلد فانه سيسقط على رؤوس الجميع لاننا جميعًا في مركب واحد".
حزب الله: لبنان ينفذ خطوة أولى لتصحيح الوضع الاقتصاديحزب الله: لبنان ينفذ خطوة أولى لتصحيح الوضع الاقتصادي
رقم : 849460
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