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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:05

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة
وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم...

١. المحرر علي شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية
٢. المحرر والباحث عبد السلام عواد- عورتا جنوب نابلس
٣. منور بني شمسة- بيتا جنوب نابلس
٤. رائد داوود- بيتا
٥. إبراهيم داود بني شمسة- بيتا
٦. حسين داود بني شمسة- بيتا
٧. جهاد فايز حمايل- بيتا

٨. حمدان فايز حمايل- بيتا
٩. سيف ضيف الله حمايل- بيتا
١٠. الاسير المحرر سامر حمدي نايف مفلح من قرية اوصرين
١١. حمودة جبارين- الرام شمال القدس
كما داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية واقتحام خيم البدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله.
رقم : 849463
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