جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم...



١. المحرر علي شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية

٢. المحرر والباحث عبد السلام عواد- عورتا جنوب نابلس

٣. منور بني شمسة- بيتا جنوب نابلس

٤. رائد داوود- بيتا

٥. إبراهيم داود بني شمسة- بيتا

٦. حسين داود بني شمسة- بيتا

٧. جهاد فايز حمايل- بيتا



٨. حمدان فايز حمايل- بيتا

٩. سيف ضيف الله حمايل- بيتا

١٠. الاسير المحرر سامر حمدي نايف مفلح من قرية اوصرين

١١. حمودة جبارين- الرام شمال القدس

كما داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية واقتحام خيم البدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله.