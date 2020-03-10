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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:06

السعودية تؤكد إصابة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تؤكد إصابة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا
وذكرت الوزارة،  أن "ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد"، مبينة أنه تم "تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية".

وأوضحت الوزارة أن "الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، إدخاله العزل الصحي، وجرى حصر الأشخاص الذين اختلطوا معه، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وأضافت أن "الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم إدخاله العزل الصحي في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة أصبح بالتالي 20 حالة.
رقم : 849464
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