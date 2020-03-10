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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:09

الاحتلال ’الاسرائيلي’ يقتلع مئات أشتال الزيتون غرب بيت لحم

الاحتلال ’الاسرائيلي’ يقتلع مئات أشتال الزيتون غرب بيت لحم
وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 400 شتلة زيتون في منطقة شعب بحور غرب القرية، تعود للمواطن محمد محمود الحروب.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين اقتلعوا خلال الأسبوعين الماضيين نحو 800 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ووادي فوكين قرية فلسطينية من قرى الضفة الغربية، وتقع على بعد 10 كم تقريباً غرب بيت لحم، وتعرضت أراضيها للنهب، وصودر ما مساحته (8300 دونم) خلال سنوات حرب 1967 وما بعدها وتمت مصادرة (700دونم) لصالح مستوطنة بيتار عيليت التي أنشئت على الأراضي التي تتوسط القرى الأربع حوسان ونحالين والجبعة ووادي فوكين.

و80% من أراضي القرية هي داخل "الخط الأخضر" المحتل، ويمنع أصحابها من الوصول إليها، وتعد القرية من قرى ما يسمى خط الهدنة كما كان متعارفا عليه سابقًاً، وتحاط القرية بأكثر من 5 مستوطنات إسرائيلية منها: بيتار عيليت وموفي بيتار وصور هداسا وهدار بيتار.
رقم : 849465
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