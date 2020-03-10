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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:15

الشيخ نعيم قاسم: المجتمع الدولي سيحترم الاداء الجدي للحكومة

الشيخ نعيم قاسم: المجتمع الدولي سيحترم الاداء الجدي للحكومة
هنأ نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الشَّعب ال​لبنان​ي على أداء حكومة الرئيس ​حسان دياب​ الحكيم والشُّجاع و رأى الشيخ قاسم أن "​الحكومة​ التي يعملُ رئيسها وأعضاؤها ليل نهارٍ لدراسة ملفاتهم، ويستعينون بالخبراء والمستشارين من دون إضاعة الوقت، ويؤسسون لخطةً إصلاحيةً تضع اقتصادنا على طريق الإنتاج، ويعملون لخطوات جادَّة في إيقاف الهدر و​الفساد​، هي حكومةٌ جديرة بالثِّقة وتستحق الفرصة خلال الشهرين القادمين لتُنجز برنامجها العاجل والاستراتيجي".

ورأى قاسم أن "​المجتمع الدولي​ سيحترم الأداء الجدِّي وغير المنهزم للحكومة التي لم تستسلم للرؤية القديمة وأدواتها، والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، ولقد بدأ النَّاس يتلمسون أنَّهم أمام مرحلةٍ جديدةٍ وبإدارة حريصة تريد النَّجاح والإنقاذ لبلدهم لبنان"، مضيفا :"حسناً ما تفعله الحكومة بالردِّ على مواقف الاعتراض السياسي على أصل وجودها بالعمل البنَّاء وعدم الوقوع في فخِّ المماحكة، ولنا في قول أمير المؤمنين علي "ع" عبرة: " إنَّما يُستدل على الصَّالحين بما يجري الله لهم على ألسُن عباده، فليكن أحبُّ الذَّخائر إليك ذخيرةُ العمل الصَّالح ".
رقم : 849466
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