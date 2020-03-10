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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 09:25

تطورات أوضاع الساحة اليمنية في مؤتمر صحفي بصنعاء

تطورات أوضاع الساحة اليمنية في مؤتمر صحفي بصنعاء
وفي المؤتمر أشاد رئيس التكتل "عبد الملك الحجري" بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات.

ولفت الحجري إلى الإنجازات الأمنية التي كشفت الخلايا المرتبطة بقوى العدوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ودعا قيادات الأحزاب التي ما تزال تراهن على قوى العدوان للعودة إلى الصف الوطني وتحكيم لغة العقل والاستفادة من قرار العفو العام.

من جهته أكد نائب رئيس التكتل المهندس لطف الجرموزي ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة مخططات العدوان الرامية إلى شق الصف الوطني.

وألقيت كلمات من قبل أمين عام تنظيم التصحيح الشعبي الناصري مصلح أبو شعر وأمين عام حزب جبهة التحرير صالح صائل والأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) سفيان العماري، نوهت بالانتصارات التي سطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهتي نهم والجوف واستعادة مواقع عسكرية مهمة.

وأكدت الكلمات أهمية تضافر الجهود والاستمرار في رفد الجبهات لتحرير كل شبر في أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وتطرقت الكلمات إلى أهمية مساندة القوات المسلحة والتصنيع العسكري الذي استطاع تغيير المعادلة لصالح الوطن وإفشال مؤامرة العدوان في احتلال اليمن.
رقم : 849471
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