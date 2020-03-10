وزير الصناعة اللبناني: بناء الاقتصاد سيعتمد من الآن على الصناعة

أعلن وزير الصناعة اللبناني الدكتور ​عماد حب الله​ أن "بناء ​الاقتصاد​ ونموه سيعتمد من الآن فصاعدا على الصناعة، وعلى مواجهة التحديات المتمثلة باستبدال الاستيراد بالإنتاج الوطني".



موقف حب الله جاء خلال اجتماع حضره المدير العام للوزارة داني جدعون، مع مسؤولي البرامج في منظمة ​الأمم المتحدة​ للتنمية الصناعية "يونيدو" والمنفذة مع ​وزارة الصناعة​



وجرى عرض للمشاريع التي نفذت والبالغ عددها اثنا عشر مشروعا. كما بحث في المشاريع قيد التنفيذ البالغة ثمانية مشاريع وأهمها تطوير المناطق الصناعية، الصناعات الغذائية، تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ​الطاقة المتجددة​ والبديلة، وإدارة ​البيئة​.



ثم اجتمع حب الله مع سفير الجزائر في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين، وسبل تقويتها وتفعيلها على الصعد الاقتصادية والصناعية والتبادلية.